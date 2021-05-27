В Казахстане начала улучшаться ситуация с коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении Минздрава страны.

Лидируют по-прежнему Карагандинская область, где выявлено 320 случаев коронавируса, Нур-Султан с 207 новыми инфицированными и Алматы, где заболели коронавирусом 290 человек, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых случаев инфекции выявлено и в Акмолинской области – 129, почти сотня заболевших – 97 человек – в Павлодарской области, 90 новых инфицированных в Алматинской области.

Всего в стране подтверждено 380 160 случаев заболевания с начала пандемии.