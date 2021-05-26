"Вильярреал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы

В Гданьске только что завершился финал Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 между "Вильярреалом" (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. На гол нападающего "Вильярреала" Жерара Морено, забитый на 29-й минуте, "Манчестер Юнайтед" ответил точным ударом форварда Эдинсона Кавани на 55-й минуте.

В дополнительные 30 минут команды также не сумели выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Вильярреал".