Главная » Новости

Жители Кубани выбирают экологию

Жители Кубани выбирают экологию

Уже около полумиллиона жителей Кубани отдали свои голоса за благоустройство зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В лидерах голосования четыре объекта в курортном Сочи, за вторую очередь реконструкции парка им. Фрунзе проголосовали и жители Новороссийска, а среди общественных территорий в Краснодаре наибольший интерес у жителей вызвали проекты реконструкции набережной нижнего Покровского озера и бульвара Николаевского.

Сделать выбор жители региона могут до 30 мая на единой платформе.

545 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!