Жители Кубани выбирают экологию

Уже около полумиллиона жителей Кубани отдали свои голоса за благоустройство зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В лидерах голосования четыре объекта в курортном Сочи, за вторую очередь реконструкции парка им. Фрунзе проголосовали и жители Новороссийска, а среди общественных территорий в Краснодаре наибольший интерес у жителей вызвали проекты реконструкции набережной нижнего Покровского озера и бульвара Николаевского.

Сделать выбор жители региона могут до 30 мая на единой платформе.