Водоканалы Геленджика получат "умную" систему "Ростеха"

Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "РТ-Инжиниринг" разработает и внедрит в краснодарском Геленджике автоматизированную систему "Цифровой водоканал", что позволит радикально снизить потери воды в городских сетях, сообщили в пресс-службе компании.

Компания уже заключила договор на реализацию проекта с оператором водопроводных сетей курорта "Концессии водоснабжения – Геленджик" стоимостью в 382,6 млн рублей, который будет выполнен за счет частных инвестиций, передает РИА Новости.

Город поделят на 18 зон, каждую из которых оборудуют приборами, фиксирующими прохождение объемов воды, а 35 скважин и 6 резервуаров чистой воды снабдят автоматическими средствами контроля, поведал генеральный директорр "РТ-Инжиниринг" Дмитрий Школьный.

Заказчики смогут мгновенно фиксировать несоответствия объемов на входе и выходе, анализировать и указывать место вероятной аварии либо незаконной врезки в сеть для воровства воды, добавляется в релизе.