Блинкен: ясности по переговорам об СВПД в Вене нет

Вашингтон не уверен, что переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана стремятся к завершению, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью 12 каналу израильского ТВ.

Комментируя слова президента Ирана Хасана Рухани о том, что представители Запада на переговорах согласились снять основные санкции против Ирана, американский дипломат отметил, что "это было бы новостью" для американской стороны.

Он напомнил, что переговоры ведутся не напрямую, а через Европейский союз и других партнеров.

"Я считаю, что мы все больше проясняем, что каждой стороне надо было бы сделать, чтобы вернуться к соблюдению СВПД, но вопросом без ответа остается то, готов ли Иран на самом деле сделать то, что он должен, чтобы вернуться к соблюдению. Ясности все еще нет", - цитирует Блинкена ТАСС.