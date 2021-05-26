Скрипач-виртуоз из Азербайджана выступит в Санкт-Петербурге

Скрипач-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Эльвин Ходжа Ганиев выступит на сцене Cанкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича. Концерт состоится 1 июня.

В программе – Концерт для скрипки с оркестром "1001 ночь в гареме" Фазиля Сайя.

Также в рамках концертной программы на сцену выйдут виолончелист Харума Сато (Япония), пианист Даниил Харитонов (Россия), вокалистка Марина Виотти (Швейцария).

Выступления артистов пройдет в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии.