В Карачаево-Черкесии заработает санавиация

Минздрав Карачаево-Черкесии сообщил о том, что в ближайшее время в республике заработает санитарная авиация.

"Будет организована возможность транспортировки больных с применением санитарных вертолетов. Санитарная авиация на постоянной основе у нас будет внедрена впервые. Для этих целей мы уже оборудовали вертолетную площадку", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что до конца текущего года в республику поступят новые автомобили для медицинских организаций, а также пять передвижных медицинских пунктов для работы в отдаленных районах региона.

Также в ведомстве отметили, что благодаря реализации программы "Земский доктор" в селах региона приступили к работе 99 врачей востребованных специальностей, передает ТАСС.