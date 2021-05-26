Трамвайное депо Таганрога обновит инфраструкуру

Дочерняя компания холдинга "Синара - транспортные машины" и администрация Таганрога планируют вложить 11,8 млрд рублей в развитие трамваев и трамвайных диний города, - сообщили в пресс-службе холдинга.

В рамках проекта будет создано 45 км трамвайных сетей, модернизирована существующая трамвайная инфраструктура, закуплено 60 низкопольных трамвайных вагонов, которые будут оснащены системами для людей с ограниченными возможностями и подсчета пассажиров. 2,6 млрд рублей из требуемых на это средств вложат власти, остальные средства – инвестор, - передает ТАСС.

В городском трамвайном депо сделают капремонт, обновят подстанции и пункт диспетчера, а также возведут 80 современных остановочных комплексов.

Планируется, что проект будет реализован до сентября будущего 2022 года.