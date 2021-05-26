Utair соединит Уфу с Краснодаром и Минводами

В июне авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Уфы в несколько городов на юге России.

Запланированы полеты из столицы Башкортостана в Краснодар, Геленджик, Сочи, Грозный и Минеральные Воды. Кроме того, возобновится авиасообщение с Анапой.

Первый рейс в Краснодар запланирован на 6 июня, в дальнейшем рейсы будут выполняться каждое воскресенье. В Анапу первый самолет этим летом отправится 2 июня, рейсы будут осуществляться пять дней в неделю. С 1 июня трижды в неделю будет совершаться рейс Уфа – Сочи. Также с 1 июня начнутся полеты в Геленджик, рейсы по вторникам и субботам.

Самолеты по маршруту Уфа – Грозный начнут летать со 2 июня, Уфа - Минеральные Воды начнет исполняться с 3 июня.