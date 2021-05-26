Вашингтон не советует посещать Беларусь из-за "риска задержания"

Госдепартамент США оставил в силе рекомендацию для граждан Америки не посещать Беларусь из-за "риска задержания", соответствующее сообщение ведомство распространило сегодня.

"Не [рекомендуется] ездить в Белоруссию из-за избирательного применения законов, риска задержания и пандемии коронавируса. Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях", - цитирует его ТАСС.

Ведомство также утверждает, что руководство РБ 23 мая "принудило" к посадке в Минске следовавший коммерческим рейсом через воздушное пространство республики лайнер с целью "арестовать оппозиционного журналиста".

В Госдепе не исключают, что в Беларуси могут не признавать наличие гражданства США у людей с двойным гражданством, а также отказать в консульском доступе к ним либо отложить его.