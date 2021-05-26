Рамзан Кадыров покинет пост главы Чечни в случае проигрыша Адама Кадырова

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в прямом эфире в Instagram, что один из известных блогеров поставил под сомнение спортивную форму Адама Кадырова. Глава республики предложил своему сыну бросить ему вызов.

"Посмел бы с ним выйти один на один?", - пошутил глава Чечни. Его сын согласился провести с блогером поединок.

Стоит добавить, что Кадыров пообещал оставить пост руководителя республики в случае поражения сына.

"Если он тебя побьет, оставлю пост, написав заявление. Это его мечта, в таком случае она исполнится", - сказал он.