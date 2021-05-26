Жителя Ингушетии осудили за избиение родственника

Прокуратурой Назрановского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в избиении своего родственника, сообщает региональное надзорное ведомство.

Было установлено, что мужчина 23 июля 2020 года в селе Экажево в ходе внезапно возникшей ссоры нанес удары в область лица своему дальнему родственнику.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены телесные повреждения, квалифицируемые как средний степени тяжести вред здоровью, вызвавшие длительное расстройство здоровья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ ("умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Мировой судья шестого судебного участка Ингушетии признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.