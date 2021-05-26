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Турция разрушает американскую монополию на беспилотники НАТО

Турция разрушает американскую монополию на беспилотники НАТО

Польша стала первой страной НАТО, которая закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), продемонстрировавшие свою эффективность в различных конфликтах высокой интенсивности, рассказывает турецкий телеканал TRT World. Региональные эксперты рассматривают сделку как серьезный шаг, бросающий вызов американской монополии на продажу БПЛА на глобальном уровне.

”Соглашение с Польшей открывает путь для большего числа стран НАТО, которые будут закупать турецкие беспилотники ”, - сказала аналитик по вопросам обороны из Анкары Мерве Серен, доцент Университета имени Йылдырыма Беязита. По ее словам, спрос на турецкие дроны в мировой оборонной промышленности растет, поскольку они успешно изменили расстановку сил на поле боя и нейтрализовали вражеские цели в конфликтах высокой интенсивности, в частности, в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Основная причина прихода Турции на рынок БПЛА - использование турецких беспилотников в условиях реальной войны”, - сказала Серен.

В то время как американские беспилотники доказали свою эффективность в Йемене и Афганистане, Китаю и Израилю еще предстоит убедить мир в действенности своих беспилотных технологий на сложных фронтах. ”Основная причина выхода Турции на рынок БПЛА - это использование [турецких беспилотников] в условиях реальной войны, - сказала эксперт. - Вертолет обеспечивает ограниченное превосходство в воздухе, беспилотные летательные аппараты обеспечивают расширенное превосходство в течение 24 часов, в то время как военные остаются на земле”. По мнению Серен, конфликт в Идлибе в 2020 году стал поворотным моментом для турецких дронов, ”потому что там была проведена полная атака БПЛА”.

Хорошие новости для Польши

Контракт между Анкарой и Варшавой был подписан в понедельник во время визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию. Когда министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил общественности о сделке в воскресенье, он назвал ее ”хорошей новостью”. ”Хочу поделиться со своей аудиторией хорошими новостями. Польская армия будет оснащена современным оборудованием, беспилотными летательными аппаратами #Bayraktar TB2, которые обладают мощной ударной силой и хорошо зарекомендовали себя в войнах на востоке нашего континента. Они также использовались в Африке”, - сказал Блащак.

Польша закупит у Турции 24 БПЛА типа Bayraktar TB2, и первая партия беспилотников будет доставлена в 2022 году. Страна также закупила логистический и учебный пакеты. Дроны будут вооружены противотанковыми снарядами.

Турция стала четвертым по величине производителем дронов в мире после США, Израиля и Китая после того, как почувствовала отсутствие интереса со стороны США, которые не только отказались продать Анкаре боевые дроны в 2010 и 2012 годах, но и задержали поставку Patriot, зенитно-ракетной системы. В результате союзник США по НАТО закупил у России систему противоракетной обороны С-400.

Bayraktar TB2 поступил на вооружение турецкой армии в 2014 году и в настоящее время используется в нескольких странах, включая Украину, Катар и Азербайджан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в марте, что Саудовская Аравия также заинтересована в покупке дронов. Однако о дальнейших договоренностях не сообщалось.

Дроны военного класса, произведенные турецкой компанией оборонных технологий Baykar, предоставили турецким силам безопасности преимущество, особенно в трансграничных антитеррористических операциях. За последние пять лет Анкара использовала свои дроны в нескольких военных операциях: ”Щит Евфрата”, ”Оливковая ветвь” и ”Весенний щит”. Основная цель турецкой армии состояла в том, чтобы освободить сирийскую границу от террористических формирований с минимальным количеством собственных сил на земле.

Турецкие беспилотники также изменили ход гражданской войны в Ливии, оказав помощь Правительству национального согласия (ПНС) и одержав победу над военачальником Халифой Хафтаром. ”Турки спасли нас как раз вовремя”, - сказал в прошлом году министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага.

По словам Мерве Серен, основным фактором стремительного роста популярности турецких дронов на мировом рынке является цена и процесс продажи. Турецкие дроны намного дешевле, и их перемещение намного проще, чем у американских аналогов. Вашингтонская программа военных продаж за рубежом (FMS) сделала передачу беспилотных летательных аппаратов предметом обременительного процесса проверок, навязала гарантию возвращения БПЛА и рассмотрения решения в Конгрессе.

”Очевидно, что дроны становятся намного более выгодными в современном мире, где используются методы гибридной войны вместо обычных и привычных всем боевых действий, как, например, в Сирии”, - сказала Серен.

В ходе прошлогоднего обострения нагорно-карабахского конфликта азербайджанской армии удалось нанести удар турецким беспилотникам по силам Армении, потерявшей не менее 200 танков, 90 бронемашин и 182 артиллерийских орудия. Поражение Армении в конфликте побудило Великобританию модернизировать свои боевые дроны и запустить новую программу БПЛА.

По словам итальянского эксперта по обороне Федерико Борсари, Турция разработала широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, и некоторые из них относятся к ”стратегическому классу с высокой грузоподъемностью”. Турецкие беспилотники, по словам Борсари, также обладают ”возможностями атаки ”воздух-воздух” и ”воздух-земля”, функционально совместимы с истребителями и обладают полностью автономными системами управления полетом и взлетом. 

Эти качества обеспечивают турецким вооруженным силам ”совершенно новый уровень ISTAR (усовершенствованная разведывательная система обнаружения и распознания целей) и ударных возможностей, которыми в настоящее время обладают только Израиль и США”, - добавил Борсари.

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