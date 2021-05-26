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Кукольники из Ставрополя едут на гастроли по Западной Сибири

(с) сайт Ставропольского театра кукол
(с) сайт Ставропольского театра кукол

Труппа Ставропольского краевого театра кукол начала гастроли по городам Сибирского федерального округа. Такое сообщение опубликовано на его сайте.

В рамках гастрольного тура запланированы выступления на площадках Омска, Новосибирска и Томска.

Так, на сцене Омского городского драматического театра "Студия" Л. Ермолаевой актеры представят два спектакля  - "Лягушку-путешественницу" и "Солнышко на память".

Гастроли проходят в рамках реализации федерального проекта "Культура малой родины".

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