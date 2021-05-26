Кукольники из Ставрополя едут на гастроли по Западной Сибири

Труппа Ставропольского краевого театра кукол начала гастроли по городам Сибирского федерального округа. Такое сообщение опубликовано на его сайте.

В рамках гастрольного тура запланированы выступления на площадках Омска, Новосибирска и Томска.

Так, на сцене Омского городского драматического театра "Студия" Л. Ермолаевой актеры представят два спектакля - "Лягушку-путешественницу" и "Солнышко на память".

Гастроли проходят в рамках реализации федерального проекта "Культура малой родины".