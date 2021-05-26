Из президентских выборов в Иране выбили соревновательный дух

18 июня в Иране должны пройти президентские выборы. В стране уже началась президентская гонка - список кандидатов на высший государственный пост утвержден. К выборам допущено семь кандидатов из 592 подавших заявки. Вчера действующий президент ИРИ Хасан Рухани призвал к усилению конкуренции после того, как нескольким претендентам было запрещено баллотироваться в президенты.

Как отмечает Daily Mail, Рухани попросил верховного лидера Исламской республики аятоллу Али Хаменеи вмешаться и предупредил, что ”самое главное в выборах - дух соревнования. Если мы от него откажемся, выборам конец”.

Из семи утвержденных кандидатов пятеро ультраконсерваторы. Одним из главных кандидатов на победу называют консерватора Ибрагима Раиси, который с 2019 года занимает пост главы судебной власти. Именно ультраконсервативный Раиси может занять президентское кресло, поскольку влиятельный Совет стражей не позволил нескольким видным фигурам баллотироваться на выборах.

Совет стражей дисквалифицировал несколько известных кандидатов, в том числе спикера парламента Али Лариджани, умеренно-консервативного союзника Рухани, которого считали главным соперником Раиси. В итоге конкуренция на выборах была сведена к нулю.

Президент, выступая на заседании кабинета министров, которое транслировали по телевидению, предупредил о риске низкой явки избирателей и сказал, что на карту поставлено ”сохранение легитимности системы”.

Рухани, сторонник разрядки с Западом и прекращения международной изоляции Ирана, занял свой пост благодаря союзу с реформистскими и умеренными силами, но должен уйти в отставку в этом году поскольку уже провел в должности президента два срока.

Иран погрузился в глубокую рецессию после того, как в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки с ИРИ, которая предлагала облегчение санкций в обмен на обещание Ирана не создавать ядерное оружие.

Сейчас в Вене ведутся переговоры с целью вернуть Вашингтон к соглашению, отменить санкции против Ирана и заставить Тегеран отказаться от решений, которые он принял в ответ на выход США из сделки.

Прощай, реформизм?

Выборы проходят в атмосфере всеобщего недовольства глубоким экономическим и социальным кризисом в Иране, а также после жестокого подавления протестов зимой 2017-2018 годов и в ноябре 2019 года. Для реформаторов и умеренных, которые правят вместе с Рухани с 2013 года, решение проблем страны лежит в обсуждениях, которые ведутся в Вене.

Между тем ультраконсерваторы и большинство консерваторов обвиняют Рухани в том, что он уклоняется от ответственности, обвиняя в бедах Ирана исключительно Соединенные Штаты, а также европейцев, которые не помогли Тегерану противостоять разрушительным последствиям американских санкций.

Дисквалификация кандидатов вызвала тревогу в реформистской прессе. "Прощай, реформизм?” - гласит заголовок первой полосы ежедневного издания Shargh, где говорится, что ”даже самые закоренелые скептики не представляли себе, как будут развиваться события”. Авторы статьи утверждают, что беды реформистов частично спровоцированы экономическим кризисом, нанесшим ущерб среднему классу, которому теперь не хватает ”энергии”, чтобы продвигать свою повестку дня.

Ультраконсервативная газета Kayhan тем временем решительно отстаивает решение совета по кандидатам, утверждая, что оно соответствует конституции и ”не основано на личных предпочтениях”. В статье говорится, что возможная низкая явка будет спровоцирована экономической политикой администрации Рухани.

Рекордные 57% иранцев не участвовали в выборах в законодательные органы в феврале прошлого года после того, как тысячи кандидатов, многие из которых были умеренными и реформистскими, были дисквалифицированы.

Рухани заявил, что в своем запросе духовному лидеру Ирана о пересмотре он попросил помощи: "Верховный лидер редко вмешивался во время предыдущих выборов, но были времена, когда он возвращал кого-то в список собственным приказом”. Так было, например, в 2005 году, когда он отменил решение Совета стражей не допускать двух реформистов Мостафу Моейна и Мохсена Мехрализаде, последний из которых также является утвержденным кандидатом в этом году.

Лариджани, однако, уже признал свою дисквалификацию, написав в Твиттере, что на все воля божья.