В Дагестане проверяют готовность пляжей к летнему сезону

Готовность пляжей и пляжной инфраструктуры к новому туристическому сезону обсудили на совещании в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану, сообщает пресс-служба ведомства.

"Собственников пляжей ознакомили с новыми требованиями санитарного и экологического законодательства, для обеспечения безопасности отдыхающих, в свете сохранения угрозы распространения COVID-19", – говорится в сообщении.

В ходе совещания также было затронуто качество воды в море. Мониторинг показал отклонение от нормы по микробиологическим показателям в более чем на 61%, а по санитарно-химическим показателям в 90% проанализированных проб.

По итогам совещания Махачкале Избербашу и Дербенту были даны конкретные рекомендации по подготовке к летнему сезону 2021.