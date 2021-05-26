Главбух похитила более 1,7 млн рублей из бюджета Карачаево-Черкесии

Главный бухгалтер одной из учебных организаций Черкесска уличена в хищении денег из бюджета Карачаево-Черкесии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КЧР.

В нем говорится, что 54-летняя подозреваемая, ведя трудовую деятельность согласно табелю учета, внесла в бухгалтерские документы заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что якобы она была на больничном.

"В соответствии с этим на ее лицевой счет, помимо зарплаты, были перечислены выплаты в виде оплаты листа нетрудоспособности", - пояснили в полиции.

Женщина также внесла заведомо ложные сведения о выплате средств на закупку спецодежды, приобретенной во избежание травматизма.

В результате бухгалтер нанесла бюджету республики ущерб более чем на 1,7 млн рублей.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст.292 УК РФ "Служебный подлог".