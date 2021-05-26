В Петербурге отменили фестиваль мороженого

Власти Санкт-Петербурга отменили запланированный на 29 мая ежегодный фестиваль мороженого из-за распространения коронавируса в городе, сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Руководство города анонсировало проведения фестиваля на площади Островского среди мероприятий в рамках уик-энда сразу после Дня города, который жители северной столицы отметят 27 мая.

Стоит отметить, что в рамках торжеств ко Дню города на Дворцовой площади пройдет концерт "Классика на Дворцовой", куда предполагается пустить 15 тыс зрителей по регистрации.