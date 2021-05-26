Ильхам Алиев пожелал Грузии мира и благополучия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с днем независимости и пожелал ей крепкого здоровья, успехов в делах, а грузинскому народу – постоянного спокойствия и благополучия.

Как отметил Ильхам Алиев, азербайджано-грузинские связи исходят из воли двух народов, которые веками живут в дружбе и добрососедстве.

"Уверен, что мы и дальше будем прилагать усилия, направленные на укрепление связей между нашими странами и углубление сотрудничества, представляющего взаимный интерес", - подчеркнул Ильхам Алиев.