Почему важны делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы

Территориальные и пограничные споры на Южном Кавказе остаются главной угрозой стабильности и безопасности региона. После распада СССР Азербайджан и Армения не смогли начать процесс делимитации и демаркации государственной границы из-за карабахского конфликта, пишет ведущий специалист Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев в статье для Eurasia Review.

В результате карабахского конфликта, разразившегося в начале 1990-х годов, Азербайджан понес территориальные потери - Армения оккупировала двадцать процентов азербайджанских территорий. Как следствие, Азербайджан потерял контроль над большей частью государственной границы как с Арменией, так и с Ираном. В годы оккупации эти территории использовались для незаконного перемещения оружия и наркотических веществ.

Хотя международное право всегда было на стороне Азербайджана, власти которого пытались урегулировать карабахский конфликт дипломатическим путем, долгожданный план урегулирования карабахского конфликта так и не был реализован. Затяжной конфликт разрешился только после начавшейся 27 сентября Второй Карабахской войны, которая продолжалась 44 дня. Эта эскалация была самой масштабной и серьезной с 1990-х годов.

Когда азербайджанская армия освободила несколько оккупированных районов, война была остановлена 9-10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России. По условиям соглашения, Россия стала гарантом перемирия и прекращения огня - в соответствии с ноябрьским соглашением в Карабах были переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Армения обязалась вернуть Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы под контроль Азербайджана, а Азербайджан гарантировал безопасность движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Кроме того, в Агдамском районе был открыт совместный российско-турецкий центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Теперь же конфликт урегулирован, и стороны работают над поиском решений таких важных вопросов, как восстановление экономических отношений путем открытия транспортного сообщения, а также демаркации государственной границы. Делимитация и демаркация важны для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. После ноябрьского соглашения Азербайджан начал процесс демаркации с использованием советских географических карт и GPS навигации. По данным МИД Азербайджана, меры по укреплению системы охраны границ осуществляются в рамках территориальной целостности и на основе имеющихся у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. С момента восстановления независимости две эти страны не имели государственной границы, поэтому речь идет о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами.

Однако недавние инциденты вокруг озера Гарагёль (в Армении его называют Севлич) в Сюникской области (азербайджанское название Зангезур) подчеркнули важность полной делимитации и демаркации границы.

Стоит отметить, что Сюник (Зангезур) считается важным регионом с точки зрения региональной экономической интеграции, и по условиям девятого пункта ноябрьского соглашения все экономические и транспортные связи в регионе должны быть восстановлены, а Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Это означает, что Азербайджан сможет восстановить транспортный путь через Зангезур, который был закрыт на протяжении десятилетий. Зангезурский коридор будет способствовать экономической интеграции и ускорению экономического развития стран региона.

В условиях напряженности на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась с этим вопросом в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но не получила поддержки. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел несколько телефонных разговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и.о. госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером и министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Байрамов проинформировал их о принятых мерах по укреплению границы с Арменией и подчеркнул недопустимость преувеличения и политизации подобных случаев.

Вторая Карабахская война изменила политическую ситуацию в Армении, а продолжающийся социально-политический кризис трансформировался в глубокую политическую нестабильность. Теперь Ереван нацелился на эскалацию ситуации, и поэтому Россия, в качестве ключевого гаранта мира и безопасности в регионе, призвала стороны решать все вопросы политико-дипломатическим путем. В заявлении МИД России подчеркивается, что "Россия готова всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе". Визит Сергея Лаврова в Азербайджан и Армению, а также заявление МИД России дали четкий сигнал о том, что в Москве хотели бы избежать новой эскалации, предложив создать совместную комиссию по демаркации государственной границы. Россия еще раз продемонстрировала свою роль ключевого игрока в деэскалации конфликта посредством коммуникации. Этот факт также подтверждается недавним заявлением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности подписать еще одно соглашение с Азербайджаном в рамках трехсторонних переговоров между Арменией, Россией и Азербайджаном. По условиям соглашения стороны создадут совместную комиссию по демаркации государственной границы. Армения и Азербайджан сформируют национальные делегации в рамках Комиссии до 31 мая 2021 года. В свою очередь, Россия также сформирует национальную делегацию для консультативного содействия в рамках Комиссии до 31 мая 2021 года.

Делимитация границы имеет важное значение для обеспечения прочного мира, поскольку, как заявляет ОБСЕ, "делимитация это юридическое оформление договором линии государственной границы между сопредельными государствами, положение которой графически изображено на топографической карте, с соответствующим ее описанием, которые могут быть составной частью договора или приложением к нему". Фактически, для достижения долгожданного мира на Южном Кавказе Азербайджан и Армения должны подписать такое соглашение.

Пограничные споры между Азербайджаном и Арменией могт оказаться препятствием для устойчивого мира, если государства не смогут подписать соглашение о делимитации и демаркации. В настоящий момент семь сел Газахского района и одно село Садаракского района Нахчывана по-прежнему находятся под контролем Армении. Азербайджан хочет восстановить свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ. В Армении должны понять, что мирное сосуществование азербайджанского и армянского народов в Карабахе стало приоритетом для Баку. Долгосрочное решение пограничного спора между Азербайджаном и Арменией зависит от взаимного признания территориальной целостности и поддержки всего международного сообщества.