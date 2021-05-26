Стало известно, сколько политических сил поборются за мандаты в парламенте Армении

Документы в Центральную избирательную комиссию Армении для участия во внеочередных выборах в парламент подали 27 политических организаций, такое сообщение распространила пресс-служба ЦИК РА.

"Завершился срок подачи документов для регистрации предвыборных списков партий и блоков. Документы подали 23 партии и четыре партийных блока", - цитирует его Sputnik Армения.

Регистрация политических сил должна быть завершена 31 мая в 18:00, а через день Центризбирком распределит эфирное время между партиями и блоками. Предвыборная кампания стартует 7-го и завершится 18 июня.

Напомним, досрочные выборы в Национальное собрание Армении запланированы на 20 июня.