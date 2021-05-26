Кадыров предложил лечить антипрививочников последними

Тем, кто отказался от прививки даже после разъяснительной работы, а потом заразился коронавирусом, лечение следует предоставлять в последнюю очередь, такую меру предложил глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба.

По его словам, в каждом районе необходимо сформировать комиссии, которые вели бы разъяснительную работу. В их состав войдут медики, духовенство и правоохранители, которые смогут ответить на все вопросы по вакцинации во время подворных обходов.

"Если и тогда он не согласен, то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода", - цитирует Кадырова РИА Новости.