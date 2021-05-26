Иран и Армения намерены снизить стоимость проезда по платным дорогам

В Тегеране состоялась встреча заместителя главы управления транспорта министерства дорог и городского развития Ирана Шахрама Адам-Нежада и председателя комитета государственных доходов Армении Эдварда Ованисяна.

В ходе беседы стороны заявили о готовности снизить стоимость проезда по платным дорогам и упростить трансграничное движение между двумя странами.

Как отметил на встрече Адам-Нежад, железнодорожный и автомобильный транспорт - главный приоритет в развитии сотрудничества Ирана и Армении. Он также сообщил, что Иран готов ускорить снятие ограничений и упростить проезд грузовиков в пограничных пунктах.

В свою очередь, Эдвард Ованисян подчеркнул, что реновация и строительство новых дорог являются приоритетом правительства Армении. Кроме того, он указал на то, что Ереван готов развивать сотрудничество с Тегераном в области таможни и налогов, передает агентство IRNA.