Стрельба в Калифорнии привела к гибели восьми человек

В результате стрельбы возле железнодорожного депо в Сан-Хосе (штат Калифорния) погибли восемь человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Замшерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис подтвердил гибель по меньшей мере восьми человек, в том числе работников местного транспортного управления. Он отметил, что отряд саперов прочесывал местность, после того как было найдено "по крайней мере одно" взрывное устройство.

По его словам, стрельба произошла в той части прилегающей к депо территории, где рабочие занимаются обслуживанием транспорта. Сообщается, что стрелок, которого полиция обезвредила на месте, также работал в транспортном управлении округа.