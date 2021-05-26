На Байконуре разрисовали недостроенный "Буран"

Неизвестные проникли на космодром "Байконур" и нарисовали граффити на недостроенном космическом корабле «"Буран".

Вандалы написали на челноке "добро", "Юра, мы приехали", и "прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", сообщает "Известия".

Помимо этого, они оставили на корабле несколько подписей.

Напомним, что "Буран" является первым орбитальным кораблем многоразового использования, который был создан в СССР. Разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет.