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Минздрав Турции поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минздрав Турции поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выразил благодарность России за поддержку в борьбе с COVID-19.

Он подчеркнул, что с самого начала создания антикоронавирусной вакцины "Спутник V" Анкара поддерживала контакт с Москвой по ее поставкам.

"Сейчас подписано соглашение о поставке ... этой вакцины. Я благодарю российские власти за поддержку, связанную с этим соглашением", - приводит слова Коджа РИА Новости.

Глава Минздрава добавил, что в общей сложности всего Турция заключила соглашения на поставку 270 млн доз вакцин различных производителей, это в три раза превышает численность населения страны.

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Вестник Кавказа

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