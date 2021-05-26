В СКР рассказали детали трагедии в коллекторе под Таганрогом

Задержанному по уголовному делу о гибели 11 человек во время работ на очистных сооружениях в Ростовской области инженеру предъявлено обвинение. Такое сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Следователи выяснили, что 21 мая на насосной станции на очистных сооружениях канализации велись работы по замене задвижки технического водопровода. Во время них разрушился "осадок, скопившийся за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор".

"В результате этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление выполнявших работы сотрудников", - пояснили в ведомстве.

Из-за отравления газами десять работников "Водоканала", не применявших средства индивидуальной защиты, потеряли сознание и погибли на месте, еще один умер в лечебном учреждении. На данный момент в больнице проходят лечение четверо пострадавших.

В СКР уточнили, что за соблюдение технических требований, а также правил и норм по охране труда отвечал главный инженер МУП Юрий Поляков. Однако он не проконтролировал составление и не согласовал план работ, не обеспечил технологическую дисциплину и использование средств индивидуальной защиты.

Мужчина задержан, по ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в форме заключения под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).