Грузинское вино оценили на конкурсе на конкурсе в Польше

Грузинские вина завоевали золотую и серебряную награды на международном конкурсе розовых вин, который проходит в Польше, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Золотую медаль получило вино "Тавквери Розе, 2020" (винодельня "Лавина"), а серебряную - "Аладастури Розе сухое 2020" (семейная винодельня Давида Леладзе).

"Успех грузинского вина на столь престижном международном конкурсе свидетельствует о его высоком качестве и еще больше повышает его престиж на международном уровне", - сказано в сообщении агентства.

Стоит отметить, что в состав жюри конкурса вошли 12 ведущих экспертов из семи стран мира во главе с магистром вина Элизабет Габай. Всего в конкурсе участвовали 260 образцов вин из 21 страны.