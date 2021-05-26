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Прапорщик из Моранлы погиб за освобождение оккупированных земель Азербайджана (ФОТО)

Прапорщик из Моранлы погиб за освобождение оккупированных земель Азербайджана (ФОТО)

Один из героев Второй Карабахской войны, младший прапорщик Государственной пограничной службы Азербайджана Мирага Гасымов родился 1 августа 1995 года в селе Моранлы Джалилабадского района.

Мирага служил в войсковой части "Н" Государственной пограничной службы. Распоряжением президента Ильхама Алиева он был награжден медалью "За отвагу" за выдающиеся достижения в охране государственной границы Азербайджана.

С первых дней Второй Карабахской войны Гасымов сражался за освобождение Зангилана от оккупационных войск. Он был тяжело ранен 26 октября и был доставлен в военный госпиталь. Мирага умер 12 ноября, его похоронили в родном селе.

Указом Ильхама Алиев Мирага Гасымов был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Зангилана", а также орденом "Карабах".

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Вестник Кавказа

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