Прапорщик из Моранлы погиб за освобождение оккупированных земель Азербайджана (ФОТО)

Один из героев Второй Карабахской войны, младший прапорщик Государственной пограничной службы Азербайджана Мирага Гасымов родился 1 августа 1995 года в селе Моранлы Джалилабадского района.

Мирага служил в войсковой части "Н" Государственной пограничной службы. Распоряжением президента Ильхама Алиева он был награжден медалью "За отвагу" за выдающиеся достижения в охране государственной границы Азербайджана.

С первых дней Второй Карабахской войны Гасымов сражался за освобождение Зангилана от оккупационных войск. Он был тяжело ранен 26 октября и был доставлен в военный госпиталь. Мирага умер 12 ноября, его похоронили в родном селе.

Указом Ильхама Алиев Мирага Гасымов был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Зангилана", а также орденом "Карабах".