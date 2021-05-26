Работникам "Боржоми" повысили зарплату после забастовки

Рабочие грузинского завода минеральной воды "Боржоми" добились повышения заработной платы. Об этом сообщает собственный корреспондент "Вестника Кавказа".

Более недели назад, 18 мая, около 400 сотрудников заводов по розливу воды "Боржоми" начали забастовку. Они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда, а также права на перерыв, отпуск и оплату сверхурочного труда.

На следующий день компания IDS Borjomi Georgia приостановила работу обоих своих заводов, чтобы избежать провокаций, которые могли устроить активисты профсоюзов, создав угрозу жизни и здоровью людей.