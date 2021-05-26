Племяннику Сержа Саргсяна грозит 7 лет тюрьмы

Племяннику зачинщика нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна Айку Саргсяну грозит семь лет заключения: именно такого наказания потребовал для него прокурор. Об этом пишут армянские СМИ.

Рассмотрение уголовного дела по ч.1 ст. 34-104 (попытка убийства) и ч.1 ст.235 (приобретение и хранение оружия и боеприпасов) УК РА в суде общей юрисдикции под председательством Анны Данибекян завершилось сегодня. Судья удалилась в совещательную комнату, передает Sputnik Армения.

Напомним, обвинение Айку Саргсяну было предъявлено в 2018 году. По версии следствия, 1 апреля 2007 года он выстрелил в Давида Симоняна, чтобы убить его, но медикам удалось спасти жизнь раненого. Обвиняемый был задержан в июле 2018 года в аэропорту "Звартноц", откуда пытался улететь во Францию.