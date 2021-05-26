Звезда сборной Грузии по футболу признан лучшим молодым футболистом РПЛ

Полузащитник сборной Грузии и казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона 2020/2021.

В голосовании принимали участие тренеры и капитаны клубов чемпионата России, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы "Матч Премьер", передает Sports.ru.

Награду, вручаемую игрокам, которым на момент старта сезона не было больше 21 года, грузинский хавбек получает второй сезон подряд. По итогам голосования Кварацхелия набрал 145 баллов и опередил ближайшего преследователя Арсена Захаряна на 60 баллов.

Напомним, в минувшем сезоне Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами.