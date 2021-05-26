Украина планирует бороться с "Северным потоком — 2" до конца

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжит отстаивать свои интересы, пока строительство "Северного потока-2" не завершено на 100%.

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока-2" есть намного большие шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - приводит слова главы МИД Украины РИА Новости.

Ранее лидер США Джо Байден заявил, что санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. Штаты 20 мая заявили, что в своих национальных интересах отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG. Однако затем США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток 2".