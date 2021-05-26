Аферист попытался "заработать" $5 тыс, обманув абитуриента, в Ташкенте

(с) Департамент по борьбе с экономическими преступлениями

Мошенника, обещавшего содействовать поступлению в вуз за взятку, задержали в Ташкенте. Такое сообщение распространила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

Подозреваемый обещал обеспечить поступление абитуриента в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства за $5 тыс.

Он был взят с поличным в момент получения "первого взноса" в размере $1 тыс.

Открыто уголовное дело по ст.168 (Мошенничество) Уголовного кодекса, идет следствие.