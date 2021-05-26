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В результате резкого торможения автобуса в Казахстане пострадали три человека

В результате резкого торможения автобуса в Казахстане пострадали три человека

В Алматы трое пассажиров автобуса, в том числе беременная женщина и трехлетний ребенок, пострадали в результате резкого торможения транспорта.

По словам водителя автобуса, он двигался в восточном направлении по улице Саина. В это время на перекрестке иномарка начала левый поворот с улицы Жандосова.

Водитель общественного транспорта пытался уйти от столкновения и резко тормознул автобуса. Удара с легковым автомобилем не произошло, однако внутри салона пострадали беременная и пожилая женщины, а также трехлетний ребенок. Они были госпитализированы в ближайшую больницу.

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