Глава ОПГ vs. Эрдоган: Кто победит?

В Турции уже третью неделю разгорается политический скандал, претендующий на звание самого громкого за всю современную историю республики. Информационную бомбу взорвал бывший турецкий мафиози по имени Седат Пекер, выпустивший серию разоблачительных видео против действующего главы МВД и других приближенных Эрдогана. Почему он решил пойти против власти и есть ли у него спонсоры, проанализировал аналитик "Вестника Кавказа" вместе с автором телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшаром Ниязбаевым и руководителем "Голос Турции" Сахибом Бекиром.