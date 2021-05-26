Более 15 млн рублей направит Кабардино-Балкария на реализацию проектов

Кабардино-Балкария планирует в нынешнем году направить на реализацию нацпроектов более 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

"Однако, по словам премьер-министра КБР, это не окончательная цифра, она будет расти как за счет федеральных субсидий, так и дополнительного выделения финансовых средств из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

В целом, за два года республика направит более 15 млрд рублей на реализацию проектов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркнул, что реализация нацпроектов является основным направлением работы региональной власти всех уровней.

"В этих вопросах мелочей нет. Каждое наше действие в реализации нацпроектов имеет определенную цель и должно быть направлено на повышение качества жизни нашего населения", - приводит пресс-служба слова руководителя республики.