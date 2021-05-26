Пенсионер умер из-за сломанного лифта в Керчи, идет проверка

В Керчи пройдет процессуальная проверка по факту смерти пенсионера, наступившей из-за неработающего лифта. Такое сообщение опубликовано на странице ГСУ СКР по Крыму в Instagram.

По предварительным сведениям, пожилой мужчина умер от атеросклеротической болезни сердца.

"Вместе с тем в социальных сетях жители Керчи сообщают, что в их подъезде, где скончался пожилой мужчина, на протяжении длительного времени не функционирует лифт: сосед поднялся на 14 этаж дома, где проживал, и умер", - пояснили в ведомстве.

Руководитель ГСУ Владимир Терентьев поручил в рамках проверки тщательно изучить обстоятельства трагедии, дать правовую оценку действиям лиц и организаций, ответственных за работу лифтовой системы как неотъемлемой части жизнеобеспечения жителей дома.

По итогам проверки будет вынесено законное обоснованное процессуальное решение.