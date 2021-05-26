Дагестан рад гостям, но в первую очередь - этнотуристам

Вчера врио главы Дагестана Сергей Меликов провел совещание по вопросу развития туризма в республике. В числе ключевых задач он обозначил развитие транспорта, начиная с аэропорта и заканчивая обеспечением безопасного автопередвижения туристов по региону. Также Меликов обратил внимание на вопросы экологической безопасности, размещения и общественного питания. На совещании было сказано, что майские праздники показали ожидаемую тенденцию: в летние месяцы следует только ожидать наплыва туристов.

Дагестан открывают для себя все больше россиян и иностранцев, рассказал "Вестнику Кавказа" руководитель туристической компании "Кубачи–тур" Руслан Куртаев. "Интерес к Дагестану я наблюдаю все 15 лет, которые занимаюсь туризмом. Вижу восторг людей, которые боялись ехать, а потом удивлялись: почему не говорят, что у вас так хорошо и безопасно? Им прежде казалось, что дагестанцы ездят только на "приорах", стреляют на свадьбах и т.д. И этот восторг я наблюдаю все время", - отметил Куртаев.

Собеседник подчеркнул, что пока Дагестан остается благоприятнейшим местом для этнотуризма (иначе его еще называют туризмом местного образа жизни). "Любителям пятизвездочного отдыха есть где устроиться в нашей республике, но не в горах, там построить такие отели сложно. А Дагестан переводится как "страна гор". Главные красоты – в горах, и добираться до них ежедневно из Махачкалы по горным дорогам трудновато. В прошлом году так делала группа блогеров, приехавшая ко мне из Москвы: три часа на дорогу туда, три – обратно, и не более трех часов у них выходило для богатых историей, этнографией, природными красотами мест. Эта же группа собирается приехать в нынешнем июне, но на этот раз они хотят уже жить в горах, в гостевых домиках, потому что увидели, как там безопасно, какие гостеприимные люди вокруг".

Руслан Куртаев уточнил, что практически во всех районах Дагестана можно найти гостевые дома. "Кто-то сдает две – три комнаты в своем доме, кто-то обустраивает дом под маленькую гостиницу, как, например, это сделал я в Кубачах. Но мы предупреждаем, что у нас туалет на этажах, а зачастую в домах он просто за домом, на улице. Кто готов – тот и приедет!"

Не так давно актриса Наталья Рудова, побывав в Дагестане, свои восторги от путешествия в соцсетях разбавила ложкой дегтя, написав, что в республике есть проблема с общественными туалетами: они либо грязные, либо их просто нет. Руслан Куртаев удивлен такой постановкой вопроса: "У моих гостей нет таких проблем. Я всегда предупреждаю перед выездом людей, что ехать будем около трех-четырех часов, подумайте о туалете перед выездом, если же все же возникнет необходимость, то заезжаем на заправки. Проблема надумана".

Куртаев полагает, что каждый приезжий человек в Дагестане находит то, что ему хочется. "Бывает, что туристам не нравятся дагестанская кухня, в блюдах которой много теста и мяса. А бывает, что наоборот: турист недавно просил рецепт чуды – именно по-даргински, потому что в других местах делают ее иначе. Он так мне и сказал: "Для меня Дагестан – это прежде всего даргинское чуду". У каждого свой интерес: гастрономический, исторический, этнографический. Кто что ищет, тот то и находит. Это касается и критиков – они ищут грязные туалеты или их отсутствие", - делает вывод собеседник "Вестника Кавказа".

Но в целом отдых в Дагестане подходит тем, кто не ищет комфорта и ночных развлечений с выпивкой и караоки. "В Дагестан часто туристы приезжают автостопом, т.е. на попутных машинах. Иностранцы в большинстве своем непритязательны. Спрашивают меня, не опасно ли им ночевать в палатке в лесу, или не окраине села? Отвечаю, что опасно, потому что местные жители обязательно нападут, уведут к себе домой, накормят, но не позволят ночевать в лесу.

"Какая палатка, если рядом стоят дома?" - дополняет глава турфирмы. По его словам, среди гостей Дагестана до прошлогодней пандемии было много иностранцев. "Многие из тех, кто приезжает впервые, поражаются горной экзотикой: это тоже Россия? Их удивляют, почему телепрограммы о Дагестане не показывают в других странах. Вот и в этом году только у меня уже две заявки – из Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. После пандемии поток будет постепенно налаживаться. Туристам из Эмиратов хочется увидеть Хабиба, но это, увы, почти невозможно, он же постоянно в других странах, тренируется… Я им говорю: "Хабиба увидите без проблем, но только не Нурмагомедова…" Иностранцы даже без знания русского языка готовы ездить по республике, смотреть", - заключает беседу Расул Куртаев.

В прошлом году, согласно данным туристического ведомства Дагестана, республику посетило свыше 840 тысяч человек. Поскольку в этом году многие санитарные ограничения в России сняты, число туристов может намного вырасти. Дагестан уже готовится к такому наплыву.