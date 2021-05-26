Овощи и гречка подорожали в России

В России с 18 по 24 мая выросли цены на картофель, капусту и морковь, на лук - замедлился, а огурцы и помидоры вновь подешевели. Об этом сообщают данные Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная - на 7%, морковь - на 5,2%, картофель - на 3,8%, лук репчатый - на 2,5%, яблоки - на 0,1%. Цены на огурцы снизились на 8,2%, помидоры - на 3,5%", - говорится в сообщении.

С начала нынешнего года к 24 мая картофель в России подорожал на 56,6%, капуста - на 47,4%, лук - на 33,9%. Морковь выросла в цене на 64,5%, помидоры - на 1,4%, яблоки - на 7,2%, а огурцы подешевели на 14,8%.

Стоит также отметить, что на 0,7% выросла и гречка, тогда как за предыдущий период ее рост составлял 0,6%, а с начала года цены поднялись на 6,7%.