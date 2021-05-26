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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу с Днем Республики. Об этом сообщает АзерТАдж.

Российский лидер отметил, что Азербайджан достиг признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других сферах, он имеет значительный авторитет на мировой арене, активно участвует в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

"Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях - на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул президент РФ.

Он пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем жителям Азербайджана - благополучия и процветания.

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Вестник Кавказа

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