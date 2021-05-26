В Кремле прокомментировали обязательную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 не должна быть обязательной, такое мнение выразил президент России Владимир Путин на экономическом совещании, прошедшем в режиме видеоконференции.

Глава государства напомнил, что по этому поводу есть разные точки зрения: некоторые считают необходимой обязательную вакцинацию для всего населения или для людей определенных специальностей, которые по роду своей деятельности общаются с большим числом людей, например, представителей торговли, общепита, транспорта, медиков, сотрудников образовательных, социальных учреждений и так далее.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - приводит слова российского лидера сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что люди должны сами убедиться в необходимости вакцинации и осознать, что без нее они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".