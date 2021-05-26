В КБР благоустроят более 120 парков и дворов

Благоустроенные общественные парки и дворовые территории появятся в 40 муниципалитетах Кабардино-Балкарии в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"По проекту планируется благоустроить 32 общественных пространства и 89 дворовых территорий в разных муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

В 2020 году для благоустройства выбрали 39 муниципалитетов республики, комфортная среда была создана на 122 дворовых территориях и 34 общественных пространствах. Еще пять дворов многоэтажных домов в регионе были благоустроены за счет экономии выделенных средств.