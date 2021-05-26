Мария Захарова назвала причину инцидента на границе Азербайджана и Армении

Главная причина инцидента на границе Азербайджана и Армении заключается в отсутствии международно-правового оформления границ, которое берет начало еще с советских времен, заявила на еженедельном брифинге глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что этот вопрос необходимо решать только мирным, переговорным путем.

"В качестве долгосрочного решения мы видим запуск процесса делимитации границы с ее последующей демаркацией. Россия готова этому всячески помогать", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что Москва плотно вовлечена в разрешение пограничного инцидента, работая в направлении снижения напряженности.

Мария Захарова добавила, что Азербайджан и Армении на сегодня находятся в начале пути к возобновлению полноценного диалога и взаимодоверия.

Дипломат отметила, что Москва реализует активные посреднические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном, стабилизации ситуации в регионе и превращению его в место процветания. Российские миротворцы служат гарантами мира и безопасности, а трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров РФ, АР и РА работает над разблокированием транспортных и экономических связей в регионе.