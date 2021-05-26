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Президентские выборы в Сирии продлили на пять часов

Президентские выборы в Сирии продлили на пять часов

Высокая явка избирателей позволила продлить выборы президента Сирии до полуночи, сообщает высший судебный избирательный комитет.

"Комитет принял решение продлить время выборов до 12.00 в связи с высокой явкой избирателей", - говорится в заявлении.

Голосование проходит во всех провинциях страны. На протяжении дня работало более 12 тыс избирательных участков. Жители захваченных боевиками городов в провинции Идлиб и курдскими вооруженными формированиями в Ракке смогли голосовать по месту своего временного проживания.

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