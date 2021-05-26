Путин сообщил о постепенном восстановлении экономики

Макроэкономические показатели сообщают о постепенном восстановлении российской экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Они объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается", - приводит слова главы государства ТАСС.

Путин при этом обратил внимание, что факторы нестабильности продолжают действовать, поэтому необходимо держать руку на пульсе.

"И в российской, и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в таких условиях нужно "постоянно держать руку на пульсе, анализировать тенденции деловой активности" в России и за рубежом в оперативном режиме. "И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей", - сказал он.