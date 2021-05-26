Кабмин продлил особый карантинный режим по коронавирусу в Азербайджане

Особый карантинный режим в связи с пандемией коронавируса в Азербайджане продлевается до 06:00 1 августа текущего 2021 года. Такое постановление распространил Кабинет министров Азербайджана.

Согласно ему, с 06:00 31 мая перестает действовать требование ношения защитных масок в общественных местах на открытом воздухе, снова начинает работать Бакинский метрополитен, восстанавливаются междугородние и межрайонные пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом.

Спустя 10 дней, с полуночи 10 июня, открываются места религиозного поклонения, которые должны заполняться не более чем на 50%, при этом в одном помещении должны находиться не более 50 человек.

Помимо этого, разрешается работа крупных торговых центров (кроме находящихся там детских, других развлекательных центров и кинотеатров), спортивных и оздоровительных объектов, пляжей и мест проведения спортивных игр.

В документе указано, что спортзалы и оздоровительные объекты смогут посещать только те, у кого есть COVID-паспорт (документ о вакцинации) или иммунитет к COVID-19, а также лица до 18 лет.

С 1 июля не менее 80% сотрудников ряда сфер, в том числе услуг, для которых требуется COVID-паспорт или свидетельство об иммунитете к коронавирусу, должны иметь такой паспорт или сертификат.

Ограниченное число зрителей смогут попасть на четыре матча чемпионата Европы по футболу в Баку.