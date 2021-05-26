Дорога в Тушети открылась после снегопада

Одна самых опасных в мире дорог, ведущая в высокогорный регион Тушети, открыта для движения автотранспорта после снегопада, такое сообщение распространил Департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

В нем указано, что трасса полностью расчищена, и машины могут свободно перемещаться по ней, передает Sputnik Грузия.

Напомним, сегодня утром из-за снегопада и угрозы схода лавин дорогу пришлось закрыть для всех видов транспортных средств.