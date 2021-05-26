Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пообещал посадить лайнер главы США Джо Байдена, если тот прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в Минск. Видео его выступлением опубликовал телеграм-канал ONT NEWS.

Лукашенко призвал лидеров России и США встретиться в Белоруссии, а также пообещал встретить Путина и Байдена достойно.

Он рассказал, что Байден оправдывался перед Путиным во время телефонной беседы, в которой они обсуждали Белоруссию. Президент отметил, что российский лидер с удовольствием встретится с американским коллегой в Минске.

"Ну, а может быть, рискнет. Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет", — пошутил Лукашенко.

Глава республики подчеркнул, что поднимет истребители для сопровождения Байдена от границы с Польшей.

"Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому милости просим, ждем его в Беларуси", — сказал Лукашенко.