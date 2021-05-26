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Новый туристический кластер "Пхия-Кислые источники" создают в Карачаево-Черкесии (ВИДЕО)

Новый туристический кластер &quot;Пхия-Кислые источники&quot; создают в Карачаево-Черкесии (ВИДЕО)

Всесезонный туристско-рекреационный кластер "Пхия-Кислые источники" появится в Карачаево-Черкесии у знаменитого комплекса из 18 родников с целебной водой, об этом рассказал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

По его словам, уже идет строительство дороги, которая напрямую свяжет курорт "Архыз" и поселок Пхия, а также обеспечит круглогодичную загрузку гостиниц в Архызе.

"Также в планах - строительство объектов курортно-туристической инфраструктуры: реабилитационный центр, гостиницы, комплекс таунхаусов и др.", - отметил глава региона.

Темрезов напомнил, что бальнеология и в целом лечебно-оздоровительный туризм входят в число приоритетных направлений для развития в республике на следующие пять лет.

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Вестник Кавказа

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